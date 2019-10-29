Скандальная звезда дома-2 Рита Керн из Удмуртии удивила поклонников своим выступлением

СЕГОДНЯ 13:09 2019-10-29T13:09:42+03:00

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Скандальная звезда дома-2 Рита Керн из Удмуртии выступила на шоу «Щас спою!» (6+) на Первом канале.

Перед выступлением девушка представилась своим настоящим именем – Марией Кунаевой.

- У меня обычные родители, я приехала из Ижевска, живу в Москве, боязни сцены нет, - поделилась девушка с ведущим.

Мария исполняла песню «Помоги мне» сначала до работы с профессиональным педагогом по вокалу и после работы. Между этими периодами прошел месяц, зрители увидели преображение девушки на сцене.

Зрители отдали 42% голосов за выступление Марии и она не будет больше участвовать в конкурсе.

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Щас спою. Выпуск от 27.10.2019 Выступление Риты Керн (Марии Кунаевой). Щас спою уникальное музыкальное шоу, в котором худшие вокалисты страны соберутся на одной сцене, чтобы исполнить заветную мечту превзойти себя и спеть так хорошо, как никогда раньше. Все кандидаты проходили серьезный отбор: никаких профессиональных исполнителей и выпускников музыкальных школ, главное условие для участия отсутствие слуха и голоса при непреодолимом желании петь на публике. В каждом выпуске Щас спою сразятся пять вокалистов . Победит тот, чье пение причинит минимальный вред окружающим и за кого проголосует большинство зрителей в зале. Счастливчик получит приз и аплодисменты за волю к победе и преодоление себя. В этом выпуске свои силы на сцене пробуют журналист, гендиректор, домохозяйка, бизнесмен и организатор мероприятий. Подписывайтесь на официальный канал "Шоу на Первом" на YouTube и не пропустите новые выпуски, самые яркие выступления шоу и эксклюзивные кадры из-за кулис http://bit.ly/tochvtocv1tv

ИСТОЧНИК KP.RU