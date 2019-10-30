2019-10-30T11:22:48+03:00
Общество

Тренировки с ХК «Ижсталь» проведет заслуженный мастер спорта России

Он приехал в Ижевск на три дня
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: пресс-служба ХК "Ижсталь" Наталья АКИЛИНАФото: пресс-служба ХК "Ижсталь" Наталья АКИЛИНА
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В Ижевск на три дня приехал тренер по развитию игроков «Авангарда» заслуженный мастер спорта, чемпион мира и России Антон Курьянов. Он проведет несколько тренировок с ХК «Ижсталь».

- Я привез видеоматериалы, чтобы наглядно донести ребятам клубную систему игры. Разбираемся, стараемся помогать друг другу, поддерживать, потому что сезон непростой для всех. Кто не хочет работать, того здесь не будет. Есть требования тренеров, которые ребята должны выполнять. Смотрим, кто и как пытается понять, а кто не понимает или не хочет этого делать. С моей стороны жестких выводов не будет, потому что взгляд со стороны – это одно, а тренировочный процесс – это другое, - цитирует Антона Курьянова пресс-служба команды.

По словам заслуженного тренера, «Ижстали» нужно подправить некоторые нюансы, например, игру под воротами. Сейчас чистых голов практически нет ни в ВХЛ, ни в КХЛ.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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