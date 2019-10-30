2019-10-30T14:25:05+03:00
Спорт

Сборная России по дзюдо приехала в Ижевск на Первенство Европы

Соревнования пройдут с 1 по 3 ноября
Дарья ПОРСЕВАЛюдмила Куликова
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Фото: пресс-служба главы и правительства УдмуртииФото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии
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Российская сборная по дзюдо прилетела в Ижевск на Первенство Европы, которое пройдет с 1 по 3 ноября. Спортсменов встретили в аэропорту.

- Мы надеемся порадовать своих болельщиков и родных, которые будут за нас болеть. Хотим показать, насколько сильное женское дзюдо у нас в России. Выступать «дома» всегда ответственное, но мы приехали только за победами, – делится Анастасия Коляденкова, член сборной России.

Фото: Людмила Куликова

Фото: Людмила Куликова

Соревнования состоятся в рамках Года здоровья на базе Ледового дворца «Олимпиец». Ижевск примет 300 спортсменов из 30 стран, а в целом столицу Удмуртии посетят около тысячи гостей из Германии, Франции, Австрии, Голландии и других стран Европы.

А еще у всех желающих есть возможность пообщаться с бобром Даном, который является талисманом Первенства Европы по дзюдо - у него появилась страница в «Инстаграм».

Программа соревнований:

1 ноября на татами выйдут юниоры в весовых категориях до 60 и 66 кг и юниорки в категориях до 48, 52 и 57 кг. В этот же день в 16.30 состоится официальная церемония открытия турнира.

2 ноября в борьбу за медали вступят спортсмены в категориях до 73 и 81 кг и спортсменки в категориях до 63 и 70 кг.

3 ноября программу состязаний закроют дзюдоисты в категориях до 90, 100 и свыше 100 кг и дзюдоистки в категориях до 78 и свыше 78 кг.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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