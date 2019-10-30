2019-10-30T16:36:49+03:00
Общество

Какие улицы отремонтируют в Ижевске в 2020 году

В итоговый список вошли 20 основных и пять резервных улиц
Анастасия Захарова
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Фото: Анастасия ЗахарвоваФото: Анастасия Захарвова
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25 дорог отремонтируют в следующем году в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Объекты согласовали в Общественной палате города. В итоговый список вошли 20 основных и пять резервных дорог.

В 2020 году дороги будут ремонтировать комплексно: рядом с улицей проложат тротуар и установят бордюры и там, где это необходимо, сделают освещение. Там, где не будет хватать средств нацпроекта, деньги выделят из республиканского бюджета.

- Если дорогу ремонтируют, увеличивается интенсивность дорожного движения. Задача следующего года – спланировать работы с учетом безопасности. Ситуация, когда безопасность страдает из-за качества дорог, недопустима. В рамках проекта мы еще устанавливаем светофоры и камеры с фото- и видеофиксацией. Это нужно, чтобы сформировать законопослушное поведение. Там, где установлены камеры, нарушений меньше, - заявил председатель республиканского правительства Ярослав Семенов.

Что касается тротуаров, то сейчас администрация города собирает список дорожек для ремонта на следующий год. Всего на ремонт тротуаров в Ижевске требуется около 800 млн рублей.

Основной список:

Ул. Халтурина от ул. Ленина до с/о «Знамя»;

Ул. Спортивная;

Ул. Степная от ул. Областной до ул. Московской;

Ул. Маркина от пер. Железнодорожного до конечной остановки автобуса;

Ул. Загородная от ул. Нагорной до ул. Областной;

Ул. Западная от ул. Областной до ул. Нагорной;

Ул. Парашютная от ул. Степной до ул. Гагарина;

Ул. Оружейника Драгунова от ул. Мужвайской до ул. К. Герда;

Ул. Пастухова от ул. Свердлова до ул. Удмуртской;

Пер. Студенческий;

Ул. Саранская;

Ул. Кирзаводская;

Ул. Советская от ул. Свердлова до Карлутской набережной;

Ул. К. Герда от ул. Клубной до ул. О. Кошевого;

Ул. Клубная;

Шабердинский тракт;

Пер. Профсоюзный от ул. Совхозной до ул. Парковой;

Ул. Красногеройская от ул. Удмуртской до ул. К. Маркса;

Ул. Телегина от ул. Новошестнадцатой до ул. Пятнадцатой;

Пер. Раздельный

Резервный список:

Ул. Наговицына от пл. 50 лет Октября до ул. Пушкинской;

Ул. 10 лет Октября от ул. Удмуртской до ул. 40 лет Победы;

Дорога Ижевск - Оранжерейный комплекс;

Ул. Сельская от ул. Выставочной до границ города;

Ул. Пушкинская от ул. 10 лет Октября до ул. Холмогорова.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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