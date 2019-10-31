2019-10-31T06:45:25+03:00
Общество

Совет отцов может появиться в школах Ижевска

Во время собрания отцам из каждого класса было предложено вступить в совет
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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В Ижевских школах может появиться Совет отцов. Об этом сообщает пресс-служба города. 29 октября на собрании отцов, каждому было предложено вступить в школьный совет.

- Воспитание ребенка закладывается в семье, а потом уже образование накладывается на воспитание. Хотелось бы, чтобы деятельность, направленная на развитие детей, была совместной и находила поддержку, в том числе, и со стороны отцовского сообщества, - согласилась с инициативой директор лицея №41 Татьяна Анисимова.

По словам Андрея Васюкова, члена Президиума Совета отцов Удмуртии, какими бы мужчины не были добытчиками и кормильцами в семье, надо научиться уделять время нашим детям. Для этого призываем объединяться в отцовское движение и, используя свои ресурсы, активно включаться в воспитание детей и формирование их окружения.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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