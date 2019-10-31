2019-10-31T11:01:47+03:00
Общество

Водителей Удмуртии обязали установить тахографы в машинах массой выше 3,5 тонн

За нарушение правил пользования прибором с 1 ноября 2019 года увеличатся штрафы
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: autolegal.ruФото: autolegal.ru
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В машинах массой выше 3,5 тонны в Удмуртии обязательно должны быть установлены тахографы - устройства, которые предназначенные для регистрации скорости, режима труда и отдыха водителей. Об этом сообщает отдел УГИБДД МВД по республике.

- Нововведением является то, что тахографы должны стоять независимо от того, кто является собственником транспортного средства - физическое или юридическое лицо. Ранее требования по установке тахографов на физических лиц не распространялись, - сообщает ведомство.

Также с 1 ноября 2019 года увеличатся штрафы за нарушение правил пользования устройством: для водителей 3 000 – 5 000 рублей (было 1 000 – 3 000 рублей); для должностных лиц 7 000 – 10 000 рублей (было 5 000 – 10 000 рублей); для индивидуальных предпринимателей 15 000 – 25 000 рублей; для юридических лиц 20 000 – 50 000 рублей.

В случае нарушения установленного режима труда и отдыха наступает административная ответственность: для водителя 1 500 – 2 000 рублей; для должностных лиц 7 000 – 10 000 рублей; для индивидуальных предпринимателей 15 000 – 25 000 рублей; для юридических лиц 20 000 – 50 000 тысяч рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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