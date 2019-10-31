Водителей Удмуртии обязали установить тахографы в машинах массой выше 3,5 тонн

СЕГОДНЯ 10:37 2019-10-31T11:01:47+03:00

За нарушение правил пользования прибором с 1 ноября 2019 года увеличатся штрафы

Изменить размер текста: A A

В машинах массой выше 3,5 тонны в Удмуртии обязательно должны быть установлены тахографы - устройства, которые предназначенные для регистрации скорости, режима труда и отдыха водителей. Об этом сообщает отдел УГИБДД МВД по республике.

- Нововведением является то, что тахографы должны стоять независимо от того, кто является собственником транспортного средства - физическое или юридическое лицо. Ранее требования по установке тахографов на физических лиц не распространялись, - сообщает ведомство.

Также с 1 ноября 2019 года увеличатся штрафы за нарушение правил пользования устройством: для водителей 3 000 – 5 000 рублей (было 1 000 – 3 000 рублей); для должностных лиц 7 000 – 10 000 рублей (было 5 000 – 10 000 рублей); для индивидуальных предпринимателей 15 000 – 25 000 рублей; для юридических лиц 20 000 – 50 000 рублей.

В случае нарушения установленного режима труда и отдыха наступает административная ответственность: для водителя 1 500 – 2 000 рублей; для должностных лиц 7 000 – 10 000 рублей; для индивидуальных предпринимателей 15 000 – 25 000 рублей; для юридических лиц 20 000 – 50 000 тысяч рублей.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Дополнительные поезда Ижевск - Москва запустят в праздничные дни ноября.

- У вас есть доктор, которому вы доверяете? Пусть он станет лучшим врачом года! Подайте заявку на участие в ежегодном конкурсе «Лучшая клиника 2019». И голосуйте за любимого доктора! Подробности тут.

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU