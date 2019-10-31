В праздничные дни ноября будут курсировать дополнительные поезда Ижевск-Москва
В праздничные дни ноября запустят дополнительные поезда Ижевск-Москва. Об этом сообщает пресс-служба Ижевского региона ГЖД.
Так, из Ижевска в Москву поезд отправится 30 и 31 октября в 20:55, прибытие в Москву 31 октября и 1 ноября в 17:38. Отправление из Москвы 1 и 2 ноября в 01:40, прибытие в Ижевск этого же числа в 22:00.
Еще один поезд отправится из Ижевска 3 и 4 ноября в 10:35, прибудет в Москву 4 и 5 ноября в 04:32. Отправление из Москвы 4 ноября 11:02 и 5 ноября в 11:15, прибытие в Ижевск 5 и 6 ноября в 08:20.
В расписании указано местное время.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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