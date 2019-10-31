Семейная пара наркосбытчиков задержана в Ижевске

СЕГОДНЯ 13:06 2019-10-31T13:06:55+03:00

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В Ижевске полицейские задержали семейную пару наркосбытчиков. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по городу.

- Сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Ижевску задержаны 27-летний ижевчанин и его 20-летняя жена, которые подозреваются в покушении на незаконный сбыт наркотиков. В тайниках Устиновского района обнаружены и изъяты 9 свертков с веществами, подготовленных для дальнейшего распространения, - сообщает ведомство.

При обыске их квартиры были обнаружены вещества, общая масса синтетических наркотиков превысила 15 граммов. Уголовные дела по 10 эпизодам преступной деятельности задержанных соединено в одно производство.

Глава семейства находится под стражей, девушка под подпиской о невыезде, так как имеет на иждивении маленького ребенка. Теперь супругам грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU