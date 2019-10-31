2019-10-31T12:37:40+03:00
Общество

Жители Удмуртии счастливы на 5,6 баллов из 10

Специалисты провели опрос
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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Среди жителей Удмуртии, которые находятся в поиске работы, специалисты провели опрос, чтобы выяснить, насколько они счастливы.

Выяснилось, что жители республики счастливы на 5,6 баллов из 10. Женщины чувствуют себя счастливее мужчин – 5,5 против 4,9 баллов. А также люди с высшим образованием счастливее, чем со средним или средним специальным – 5,3 против 5 и 4,9 баллов.

Среди опрошенных счастливее себя чувствуют люди в возрасте от 55 лет – 6,3 баллов, а вот люди в возрасте от 18 до 24 счастливы всего лишь на 4,8 балла.

Самые счастливые соискатели в сфере медицины и фармацевтики – 6,1 баллов. Далее идет сфера госслужбы – 5,9 баллов, на третьем месте управлением персоналом – 5,8 баллов.

Наименее счастливыми чувствуют себя соискатели из сферы автобизнеса – 4,4 балла и представители рабочего персонала – 4,7 балла.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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