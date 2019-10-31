2019-10-31T14:37:21+03:00
Происшествия

Житель Татарстана пытался дать взятку сотруднику ГИБДД в Удмуртии

Нарушитель отказался проходить медицинское освидетельствование
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: АрхивФото: Архив
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В Удмуртии житель Татарстана пытался дать взятку сотруднику ГИБДД. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по республике.

- Установлено, что 2 августа злоумышленник ехал по дороге в Якшур-Бодьинском районе, около 23:00 его остановил сотрудник ГИБДД. Водитель отказался проходить медицинское освидетельствование на предмет опьянения, в связи с этим сотрудник составил документы для привлечения нарушителя к административной ответственности. Желая избежать ответственности, мужчина решил дать взятку сотруднику, - сообщает ведомство.

5 августа мужчина приехал в служебный кабинет начальника районного отдела ГИБДД и передал записку с текстом «80 000 плюс минус» и деньги в сумме 60 тысяч рублей. Затем он положил деньги на стол, после этого его задержали полицейские.

В ходе расследования уголовного дела осужденный полностью признал свою вину, суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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