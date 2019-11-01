2019-11-01T08:41:14+03:00
Спорт

«Ижсталь» обыграла «Нефтяник» на домашнем льду

За все время сталевары обыгрывали противника в каждом восьмом матче
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: пресс-служба ХК "Ижсталь"Фото: пресс-служба ХК "Ижсталь"
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31 октября в Ижевске прошел мачт между командами «Ижсталь» и «Нефтяник» (Альметьевск). Сталевары одержали победу – 2:1. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Ижевчане открыли счет на 14-й минуте игры, забросил шайбу Алексей Виноградов. Перед завершением первого периода сталевары забросили еще одну шайбу - Тигран Манукян. Во втором периоде гости из Альметьевска все-таки удалось отправить шайбу в ворота сталеваров, однако это был первый и последний гол в этой игре.

- Хочу поздравить всех болельщиков «Ижстали» и команду с победой! Очень хорошо потрудились ребята, отдали все ради этой победы. Каждый раз улучшаем те моменты игры, которые у нас недостаточны. Была хорошая игра, самоотдача, самоотверженность. Кого-то выделять не хочу, вся команда отработала, - сказал главный тренер команды Рамиль Сайфуллин.

По итогу игры лучшим игроком матча признан Денис Костин, он получил макет автомата «Калашникова».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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