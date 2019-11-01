Тазик пельменей за победу: в Удмуртии пройдет Pelmenrun
В Удмуртии пройдет Pelmenrun* (Пельменный забег). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на генерального директора «Калашников Спорт» Алексея Выстребова.
- У нас будет Pelmenrun, который пройдет в рамках Всемирного дня пельменя. У нас в Удмуртии есть такой фестиваль... именно за тазик пельменей будут бороться участники, пробежавшие одну-две-три пельменные мили, - сказал Алексей Выстребов.
Глава Удмуртии Александр Бречалов отметил, что мероприятие планируется провести 8 февраля, а победители получат реальный тазик с готовыми пельменями.
- Это не чан, это тазик. Я впервые в Удмуртии увидел, как пельмени можно есть тазиками. Приезжали с предпринимателями и как раз попали на «Пельменьфест». На довольно большую компанию пельмени подавали тазиками. Была только одна проблема - люди объедались, поэтому мы организовали Pelmenrun, - сказал журналистам Бречалов.
Всего за сезон 2020 в Удмуртии пройдет 25 спортивных мероприятий.
*Пельменьран
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ИСТОЧНИК KP.RU
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