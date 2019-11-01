Какая погода ожидается в выходные в Удмуртии

СЕГОДНЯ 11:00 2019-11-01T11:14:14+03:00

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В Удмуртии в выходные ожидается снегопад и до -11 градусов. Об этом сообщает пресс-служба Удмуртского гидрометцентра.

Так, в ночь на субботу, 2 ноября, ожидается -6…-11 градусов, днем будет 0…+5 градусов, слабая метель и снежные заносы на дорогах.

В воскресенье, 3 ноября, станет немного теплее - днем 0…+2 градуса, слабый снег и ветер.

Госавтоинспекция обращается ко всем без исключения водителям - не выезжать на летней резине, максимально снизить скоростные пороги, соблюдать безопасную дистанцию, водителям с недостаточным водительским стажем не совершать обгоны.

- Как показывает практика, в дни первого снегопада водители, которые не могут совладать с автомобилем, при завершении обгона теряют управление и оказываются на встречной полосе, происходят лобовые столкновения, - сообщает начальник 1 отдела УГИБДД МВД по Удмуртии Вениамин Вычужанин.

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ИСТОЧНИК KP.RU