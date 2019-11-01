«Хотел купить квартиру»: у жителя Удмуртии похитили более миллиона рублей
В Удмуртии у 57-летнего жителя похитили более миллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.
- Вечером мужчине позвонил неизвестный и представился сотрудником банка. Далее он рассказал, что со счета потерпевшего была попытка снять деньги. У мужчины на счету были деньги, отложенные на покупку квартиры. Испугавшись, мужчина снял 600 тысяч рублей и перевел на счет, номер которого назвал ему мошенник. На следующий день перевел еще 600 тысяч рублей, - сообщает ведомство.
Возбуждено уголовное дело, ущерб составил 1,2 млн рублей. Проводятся мероприятия, направленные на раскрытие преступления.
МВД по Удмуртии напоминает: ни в коем случае не переводите денежные средства неизвестным людям. В случае поступления сообщения о совершении операций с вашей карты обратитесь в службу поддержки банка по номеру телефона, указанному на обороте карты.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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