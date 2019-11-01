2019-11-01T13:17:46+03:00
Общество

«В противогололедном материале нет песка»: службы благоустройства Ижевска перешли на зимний режим

31 октября первый раз была выведена снегоуборочная техника
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: пресс-служба города ИжевскаФото: пресс-служба города Ижевска
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В Ижевске службы благоустройства перешли на зимний режим работы. Об этом сообщает пресс-служба города.

- 31 октября в город вышла снегоуборочная техника. Были использованы противогололедные материалы для обработки дорог от наледи. Используемый материал желтого цвета, но в его составе нет песка, - сообщает пресс-служба.

Песчано-соляная смесь тоже применяется на дорогах, но в небольших количествах. В первую очередь службы обрабатывают дороги, где ездит общественный транспорт.

1 ноября техника также вышла на дороги.

Напомним, синоптики обещают в ночь на 2 ноября снегопад, на дорогах могут быть снежные заносы (подробнее).

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- Жители Удмуртии выбирают народного врача и лучшую клинику. Проголосовать можно еще до середины ноября, а пока собрали список лидеров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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