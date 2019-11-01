«В противогололедном материале нет песка»: службы благоустройства Ижевска перешли на зимний режим

СЕГОДНЯ 13:17 2019-11-01T13:17:46+03:00

31 октября первый раз была выведена снегоуборочная техника

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В Ижевске службы благоустройства перешли на зимний режим работы. Об этом сообщает пресс-служба города.

- 31 октября в город вышла снегоуборочная техника. Были использованы противогололедные материалы для обработки дорог от наледи. Используемый материал желтого цвета, но в его составе нет песка, - сообщает пресс-служба.

Песчано-соляная смесь тоже применяется на дорогах, но в небольших количествах. В первую очередь службы обрабатывают дороги, где ездит общественный транспорт.

1 ноября техника также вышла на дороги.

Напомним, синоптики обещают в ночь на 2 ноября снегопад, на дорогах могут быть снежные заносы (подробнее).

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ИСТОЧНИК KP.RU