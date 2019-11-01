«В противогололедном материале нет песка»: службы благоустройства Ижевска перешли на зимний режим
В Ижевске службы благоустройства перешли на зимний режим работы. Об этом сообщает пресс-служба города.
- 31 октября в город вышла снегоуборочная техника. Были использованы противогололедные материалы для обработки дорог от наледи. Используемый материал желтого цвета, но в его составе нет песка, - сообщает пресс-служба.
Песчано-соляная смесь тоже применяется на дорогах, но в небольших количествах. В первую очередь службы обрабатывают дороги, где ездит общественный транспорт.
1 ноября техника также вышла на дороги.
Напомним, синоптики обещают в ночь на 2 ноября снегопад, на дорогах могут быть снежные заносы (подробнее).
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ИСТОЧНИК KP.RU
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