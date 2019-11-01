Здание театра Короленко в Ижевске не будут сносить

СЕГОДНЯ 16:38 2019-11-01T16:38:53+03:00

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Здание бывшего театра имени Короленко не будут сносить. Его отреставрируют для нужд центра удмуртской культуры. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу республики Александра Бречалова.

- Изначально мы решили сносить здание, но у общественности было иное мнение, и после открытых слушаний в общественной палате принято решение все-таки его реконструировать и реставрировать. Мы сейчас перепроектируем его, на это нужно определенное время, и потом снова будем выходить на федерацию»,— сказал господин Бречалов. Он добавил, что работы по реконструкции здания предварительно оцениваются примерно в 500 млн руб. Изначально центр удмуртской культуры планировали открыть к 100-летию государственности республики, но сейчас эти сроки переносятся, - сказал Александр Владимирович на пресс-конференции.

Напомним, здание театра, открытое более 70 лет назад, пустует с 2011 года. Два месяца назад здание было признано ветхим и подлежащим сносу. Так, согласно исследованиям, аварийный износ несущих конструкций составляет 67%. Кто выступает за сохранение здания театра Короленко в Ижевске? А кто считает, что объект уже не восстановить? Собрали различные мнения и ответили на популярные вопросы.

ИСТОЧНИК KP.RU