«Это история о нашей жизни»: Алина Загитова и Даниил Глейхенгауз рассказали о показательном номере

СЕГОДНЯ 13:55 2019-11-04T13:56:38+03:00

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Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова буквально за день до начала этапа Гран-при во Франции представила новый показательный номер, который поставил хореограф Даниил Глейхенгауз. Программа посвящена маме Даниила Людмиле Шалашовой, которая не так давно умерла.

- Такой программы у меня еще не было. Для меня очень важно передать все, что хотел сказать Даниил. Буду кататься в первую очередь для нее, надеюсь у меня получится, буду очень стараться, - рассказала Алина.

По словам Даниила, эта история о жизни, о том, как мы рождаемся, первые шаги, как попадаем в этот мир и в конце, пройдя весь путь, перерождается.

Все это произошло само собой, так отреагировал мой мозг на случившееся. Наверное, это то, как я внутри хотел пережить. Что она не ушла, а она переродилась во что-то прекрасное. Моя мама много проводила со спортсменами, в том числе в Алиной. - сказал Даниил Глейхенгауз.

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ИСТОЧНИК KP.RU