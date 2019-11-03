2019-11-03T08:52:41+03:00
Спорт

Алина Загитова из Ижевска стала второй после этапа Гран-при во Франции

Она уступила Алене Косторной
Анастасия Захарова
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Фото: vk.com/alina_queen_of_iceФото: vk.com/alina_queen_of_ice
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Фигуристка Алина Загитова взяла серебряную медаль на этапе Гран-при в Гренобле (Франция). По сумме двух программ наша землячка уступила Алене Косторной, которая, как и Алина, занимается в группе Этери Тутберидзе.

Алина допустила очень грубую ошибку на первом прыжке в произвольной программе, но не получила штраф за падение. Дальнейшую часть она откатала блестяще. За произвольную программу девушка получила 141,82 балла. По сумме двух программ у нее 216, 06 балла.

Алена Косторная, главная соперница Алины на соревнованиях, стала чемпионкой с результатом 236,00 балла. Она прыгнула два тройных акселя, которыми не владеет Загитова. Тройной аксель - самый дорогой прыжок в фигурном катании, если не считать четверных. Третье место заняла американка Мариа Белл. Еще одна россиянка Мария Сотскова стала 11-й.

Алина Загитова Произвольная программа Гран При Франции 2019.Alina Zagitova Гран При Франции 2019 ПП Internationaux de France 2019

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ИСТОЧНИК KP.RU

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