2019-11-05T11:19:05+03:00
Общество

За прошедший период 2019 года в Удмуртии зарегистрировано 10 случаев кори

За 2018 год было всего семь случаев кори
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Сергей ГрачевФото: Сергей Грачев
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В Удмуртии за прошедший период 2019 года было зарегистрировано семь случаев кори. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

- С 1 апреля по 1 ноября 2019 года было привито 6609 человек, в том числе 4353 взрослых, 1538 детей и 718 трудовых мигрантов. Подчищающая иммунизация для мигрантов продолжается, - сообщает пресс-служба.

Четыре из 10 случаев кори носили завозной характер. Кстати, за 2018 год было зарегистрировано всего семь случаев.

Управление Роспотребнадзора призывает всех граждан: если у вас или у вашего ребенка нет прививки против кори, единственный способ уберечь себя от заболевания – поставить прививку. Вакцинация проводится в поликлиниках по месту жительства бесплатно.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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