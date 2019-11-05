За прошедший период 2019 года в Удмуртии зарегистрировано 10 случаев кори

СЕГОДНЯ 08:59 2019-11-05T11:19:05+03:00

За 2018 год было всего семь случаев кори

Изменить размер текста: A A

В Удмуртии за прошедший период 2019 года было зарегистрировано семь случаев кори. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

- С 1 апреля по 1 ноября 2019 года было привито 6609 человек, в том числе 4353 взрослых, 1538 детей и 718 трудовых мигрантов. Подчищающая иммунизация для мигрантов продолжается, - сообщает пресс-служба.

Четыре из 10 случаев кори носили завозной характер. Кстати, за 2018 год было зарегистрировано всего семь случаев.

Управление Роспотребнадзора призывает всех граждан: если у вас или у вашего ребенка нет прививки против кори, единственный способ уберечь себя от заболевания – поставить прививку. Вакцинация проводится в поликлиниках по месту жительства бесплатно.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Браво! Школьник из Ижевска стал абсолютным чемпионом на Первенстве мира по стоклеточным шашкам.

- 4 ноября в Ижевске отметили День народного единства и День государственности Удмуртии. Собрали небольшой фоторепортаж с гуляний.

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU