Фото: как в Ижевске отметили День народного единства и День государственности Удмуртии

СЕГОДНЯ 06:02 2019-11-05T06:02:49+03:00

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4 ноября в Ижевске с размахом отпраздновали День народного единства и 99-ую годовщину государственности Удмуртии. С этого дня стартовал Год ее 100-летия.

Фото: пресс-служба городской администрации

Народными гуляниями встретили ижевчане праздник в парке Кирова. Выступления творческих коллективов, фотозона, розыгрыши и интерактив от МЧС, выставка пожарно-спасательной техники, полевая кухня - вот так весело прошла праздничная программа «Народное единство» на парковке гипермаркета «Магнит». Специальным гостем праздника стала народная артистка Удмуртии и заслуженная артистка России Валентина Пудова.

Фото: пресс-служба городской администрации

Главной площадкой празднования Дня народного единства и Дня государственности Удмуртии по традиции стала Центральная площадь. Здесь межнациональном караоке-баттле сошлись две команды: старшего поколения и молодежь. Горожане, а их собралось на площади около 400 человек, дружно подпевали хиты наших бабушек и дедушек, и танцевали под молодежные музыкальные новинки. Были и спортивные развлечения: метание ножей, стрельба из лука, боулинг, городки, скандинавская ходьба, хоккей на валенках и многое другое.

Фото: пресс-служба городской администрации

Как сообщает пресс-служба городской администрации, кульминацией праздника стал межнациональный хоровод «Мы едины», который объединил не только ижевчан, но и жителей всей России. Взявшись за руки, горожане станцевали под 8 национальных мелодий народов, проживающих в Удмуртии.

Фото: пресс-служба городской администрации

Фото: пресс-служба городской администрации

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ИСТОЧНИК KP.RU