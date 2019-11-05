6 ноября в Ижевске закроют движение на улице Буммашевской
В Ижевске 6 ноября, в среду, закроют движение на улице Буммашевской, 66а. Об этом сообщает пресс-служба ООО «УКС».
- Специалисты проведут ремонтные работы на межквартальных теплосетях, расположенных под проезжей частью улицы Буммашевской. Участок работ в районе школы №72, будет полностью закрыт для движения. Ограничения будут действовать с 09:00 до 21:00, - сообщает пресс-служба.
Из-за работ будет отключено тепло в 15 жилых домах и двух соцобъектах в микрорайоне. По окончании ремонтных мероприятий подача ресурса будет восстановлена.
Для безопасности движения будет организована временная схема расстановки дорожных знаков и предусмотрены пути объезда. Водителей просят учитывать эту информацию.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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