В праздничных мероприятиях в Удмуртии приняли участие около 16 тысяч человек

СЕГОДНЯ 10:37 2019-11-05T11:30:45+03:00

В республике отмечали День народного единства и 99-ю годовщину государственности

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Почти 16 тысяч человек приняли участие в мероприятиях, посвященных Дню народного единства и 99-й годовщине государственности Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.

- Праздник отмечали на территории 11 населенных пунктов, проведено 14 торжественных и культурно-развлекательных мероприятий. В Глазове приняло участие 4,5 тысячи человек, - сообщает ведомство.

В местах проведения праздника нарушений общественного порядка не допущено.

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День Народного Единства 2019 в Ижевске.Видео: пресс-служба города Ижевска

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ИСТОЧНИК KP.RU