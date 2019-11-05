В праздничных мероприятиях в Удмуртии приняли участие около 16 тысяч человек
Почти 16 тысяч человек приняли участие в мероприятиях, посвященных Дню народного единства и 99-й годовщине государственности Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.
- Праздник отмечали на территории 11 населенных пунктов, проведено 14 торжественных и культурно-развлекательных мероприятий. В Глазове приняло участие 4,5 тысячи человек, - сообщает ведомство.
В местах проведения праздника нарушений общественного порядка не допущено.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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