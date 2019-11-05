Житель Удмуртии убил знакомого из-за ревности

СЕГОДНЯ 14:58 2019-11-05T14:58:43+03:00

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В Удмуртии осудили местного жителя, который обвинялся в убийстве знакомого. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по республике.

- Установлено, что обвиняемый и его супруга жили в доме знакомого. В один из дней мая они все вместе выпивали. Хозяин квартиры, оставшись с женщиной наедине, стал оказывать знаки внимания и предложил уединиться. Женщина отказалась и рассказала об этом обвиняемому. Из-за этого между мужчинами произошел конфликт. Осужденный ударил несколько раз потерпевшего ножом, - сообщает ведомство.

В результате потерпевший скончался на месте. В рамках расследования уголовного дела были допрошены свидетели, проведены экспертизы. Обвиняемый полностью признал свою вину, в ходе следствия активно содействовал раскрытию преступления.

Суд назначил наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима.

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ИСТОЧНИК KP.RU