Президент России присвоил министру внутренних дел Удмуртии звание генерал-майора

СЕГОДНЯ 13:48 2019-11-05T15:42:14+03:00

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Министру внутренних дел Удмуртии Алексею Попову президент России присвоил звание генерал-майора. Соответствующий указ опубликован на сайте правовой информации.

Полковник Алексей Попов указом президента России от 28 августа 2018 года назначен министром внутренних дел Удмуртии. Ранее он являлся заместителем начальника УМВД России по Архангельской области - начальником полиции.

Напомним, в апреле 2018 года указом президента страны был освобожден от занимаемой должности глава МВД Удмуртии Александр Первухин. Он проработал на этой должности семь лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU