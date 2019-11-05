2019-11-05T15:42:14+03:00
Общество

Президент России присвоил министру внутренних дел Удмуртии звание генерал-майора

Соответствующий указ опубликован на сайте правовой информации
Дарья ПОРСЕВА
Поделиться:
Фото: Сергей ГрачевФото: Сергей Грачев
Изменить размер текста:

Министру внутренних дел Удмуртии Алексею Попову президент России присвоил звание генерал-майора. Соответствующий указ опубликован на сайте правовой информации.

Полковник Алексей Попов указом президента России от 28 августа 2018 года назначен министром внутренних дел Удмуртии. Ранее он являлся заместителем начальника УМВД России по Архангельской области - начальником полиции.

Напомним, в апреле 2018 года указом президента страны был освобожден от занимаемой должности глава МВД Удмуртии Александр Первухин. Он проработал на этой должности семь лет.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- 6 ноября в Ижевске ограничат движение на одной из улиц из-за ремонтных работ.

- Представляете! Почти 16 тысяч человек приняли участие в праздновании Дня народного единства и 99-годовщины государственности Удмуртии.

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Календарь здоровья»: что обязательно нужно сделать ижевчанам в ноябре для хорошего самочувствия
Ижевчанка, которая не платила алименты дочери, получила реальный срок в колонии
На «Бирже Tele2» торгуют миллионы абонентов
«Галкин – гастролер»: Максим Галкин перед выступлением в Ижевске записал видео
«Надо сбросить три килограмма»: Загитова рассказала о возможности исполнения четверных прыжков
Житель Удмуртии убил знакомого из-за ревности
Глава Удмуртии прокомментировал возможность пойти на второй срок
«Копила на похороны»: У пенсионерки из Ижевска похищено более 500 тысяч рублей
У уроженца одной из стран ближнего зарубежья в Удмуртии изъяли наркотики
Один человек погиб в результате ДТП на трассе Удмуртии
6 ноября в Ижевске закроют движение на улице Буммашевской
В праздничных мероприятиях в Удмуртии приняли участие около 16 тысяч человек
Жительница Удмуртии обвиняется в убийстве мужа-тирана
Что появится вместо хоккейной коробки на улице Баранова в Ижевске
За прошедший период 2019 года в Удмуртии зарегистрировано 10 случаев кори
Школьник из Ижевска стал абсолютным чемпионом на Первенстве мира по стоклеточным шашкам
Усиление ветра ожидают в Удмуртии
Трамваи № 2, 5, 7, 8, 9 маршрутов перестали ходить в Ижевске
Фото: как в Ижевске отметили День народного единства и День государственности Удмуртии
На трассе Удмуртии водитель сбил двух пожилых людей
Реконструкция ледового дворца «Ижсталь» завершится позже 2020 года
«Это история о нашей жизни»: Алина Загитова и Даниил Глейхенгауз рассказали о показательном номере
Новые дорожные знаки установят на нескольких участках Ижевска
Замминистра культуры Удмуртии задержали по обвинению в получении взятки в крупном размере