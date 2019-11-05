«Галкин – гастролер»: Максим Галкин перед выступлением в Ижевске записал видео
4 ноября Максим Галкин выступил в Ижевске. На странице в «Инстаграм» у артиста появилось видео с концертным организатором Борисом Рубиновским.
- Пальто от кого?
- А, пальто! От Филиппа!
-Осталось?
- Да, все что он него… Свежак! Подарок!
- Очередное наше дураковаляние с импрессарио из Ижевска. Боря любит снимать короткие скетчи со мной и моими коллегами-артистами. На этот раз я предложил обыграть подарок, который мне сделал Филипп Киркоров. Какой-то новомодный дефицитный коллаб с труднопроизносимым названием, не разбираюсь, но сидит отменно! Спасибо, - подписал видео Максим Галкин.
Напомним, до этого Максим Галкин был в Удмуртии в 2017 году. Артист приехал с программой «Один за всех». Для вас "Комсомолка" собрала 5 самых острых шуток с концерта артиста в Ижевске.
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Максим Галкин в Ижевске.Видео: instagram.com/maxgalkinru
ИСТОЧНИК KP.RU
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