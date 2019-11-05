2019-11-05T15:44:44+03:00
Общество

«Галкин – гастролер»: Максим Галкин перед выступлением в Ижевске записал видео

Выступление Максима прошло 4 ноября
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Инстаграм максима ГалкинаФото: Инстаграм максима Галкина
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4 ноября Максим Галкин выступил в Ижевске. На странице в «Инстаграм» у артиста появилось видео с концертным организатором Борисом Рубиновским.

- Пальто от кого?

- А, пальто! От Филиппа!

-Осталось?

- Да, все что он него… Свежак! Подарок!

- Очередное наше дураковаляние с импрессарио из Ижевска. Боря любит снимать короткие скетчи со мной и моими коллегами-артистами. На этот раз я предложил обыграть подарок, который мне сделал Филипп Киркоров. Какой-то новомодный дефицитный коллаб с труднопроизносимым названием, не разбираюсь, но сидит отменно! Спасибо, - подписал видео Максим Галкин.

Напомним, до этого Максим Галкин был в Удмуртии в 2017 году. Артист приехал с программой «Один за всех». Для вас "Комсомолка" собрала 5 самых острых шуток с концерта артиста в Ижевске.

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Максим Галкин в Ижевске.Видео: instagram.com/maxgalkinru

ИСТОЧНИК KP.RU

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