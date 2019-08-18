Лолита о дорогах в Ижевске, а Кристина Орбакайте о перепечах: чем артистов впечатлила Удмуртия

СЕГОДНЯ 15:37 2019-08-18T16:02:48+03:00

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В Ижевск каждый год приезжают много знаменитостей и все они остаются под впечатлением от города. Эмоции не всегда бывают положительными. «Комсомолка» решила собрали несколько комментариев артистов об Ижевских дорогах, перепечах и людях.

Так, Лолита сделала несколько сенсационных заявлений, высказалась о дорогах в Ижевске и рассказала о своих нарядах (подробнее).

Фото: Сергей Грачев

Светлане Сургановой солистке группы «Сурганова и оркестр» приглянулись добрейшие люди в городе. Какой сюрприз они ей устроили перед концертом, читайте в нашем материале (подробнее).

Фото: Архив

Все, наверное, помнят, что на День города в Ижевске выступала Кристина Орбакайте. Звезда рассказала журналистам об удмуртских перепечах и о песне, которую они приготовила специально для города (подробнее).

Фото: Диля Ахмадишина

А вот певец Dante скорее всего остался в неприятном шоке от Ижевска. После концерта его пытались ограбить, приняв за… Диму Билана (подробнее).

Фото: Диля Ахмадишина

Певицу Ирину Дубцову вдохновляет публика в Ижевске и даже, нигде не побывав, девушка рассказывала, что ей понравилось (подробнее).

Фото:Кристина Фоминых, Report

Совсем недавно актер сериала «Реальные пацаны» и участник команды КВН «Уральские пельмени» Сергей Ершов проезжал Ижевск и высказал свое мнение о наших дорогах. Он даже видео записал (продолжение).

Фото: скриншот видео

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.izh.kp.ru/video/embed/714396" frameborder="0"></iframe> Выступление Кристины Орбакайте на набережной Ижевска.

ИСТОЧНИК KP.RU