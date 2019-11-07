«Преступление века»: велосипеды украли школьники из Ижевска
Двое ижевских школьников подозреваются в краже велосипедов из подъезда дома по улице Холмогорова. Подросткам, подозреваемым в преступлении, всего 14 и 15 лет, а вот дело по факту пропажи возбуждено уголовное. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.
Кражу подростки совершили вечером.
- С похищенным скрылись. Владельцы велосипедов, обнаружив их пропажу, обратились в полицию. В настоящее время похищенное имущество изъято, - рассказали в ведомстве.
Сумма ущерба составила 20 000 рублей.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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