2019-11-06T16:44:36+03:00
Происшествия

Студент из Ижевска обвиняется в жестоком избиении отчима

О травмах мужчины в полицию сообщили врачи
Дарья ПОРСЕВА
Поделиться:
Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

В Ижевске задержан 18-летний студент одного из колледжей, который обвиняется в жестоком избиении отчима. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по городу.

Вечером в одну из больниц был доставлен 59-летний мужчина, с многочисленными травмами живота, груди и переломом ребра. О пациенте врачи сообщили в полицию.

Сотрудники уголовного розыска установили и задержали подозреваемого в нанесении побоев. Им оказался 18-летний сын сожительницы потерпевшей. На данный момент возбуждено уголовное дело по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- ТОП-10 убитых тротуаров выбрали в Ижевске.

- Из-за схода вагонов с рельсов Удмуртской транспортной прокуратурой организована проверка.

- Как и кому помогает программа по замене лифтов, выясняла «Комсомолка».

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Криминал в Ижевске и Удмуртии»

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Что делать ижевчанам, которые не успели перейти на цифровое телевидение
Центральную площадь в Ижевске не будут посыпать антигололедными реагентами
ТОП-10 «убитых» тротуаров выбрали в Ижевске
Из-за схода вагонов с рельсов Удмуртской транспортной прокуратурой организована проверка
22 человека, больных наркоманией и алкоголизмом, были лишены водительских прав в Ижевске
«Кофейный фильм и мастер-класс, как понять вкус кофе»: в Ижевске пройдет кофейный чемпионат
Алина Загитова рассказала об участии в шоу Татьяны Навки
Жительница Удмуртии из-за ревности подожгла одежду сожителя
Два вагона грузового поезда сошли с рельсов в Удмуртии
За пять дней ноября у жителей Удмуртии было похищено 4,5 млн рублей
На перекрестке улиц Бородина и Свободы в Ижевске произошел порыв водопровода
Командир студенческих отрядов Удмуртии принял участие во встрече с президентом России
На дорогах Казани заметили странную машину из Удмуртии
После капитального ремонта крыши в Ижевске открылись детский сад и школа
Количество заболевших ОРВИ людей в Удмуртии снижается
Контракты с недобросовестными подрядчиками в Удмуртии будут расторгать за срыв графиков
Женщину из Удмуртии осудили на 3 года колонии за убийство мужа-тирана
Новые дорожные знаки появятся в Ижевске
Как кружок для детей с особенностями в Ижевске вырос до театра кукол
«Календарь здоровья»: что обязательно нужно сделать ижевчанам в ноябре для хорошего самочувствия
Ижевчанка, которая не платила алименты дочери, получила реальный срок в колонии
На «Бирже Tele2» торгуют миллионы абонентов
«Галкин – гастролер»: Максим Галкин перед выступлением в Ижевске записал видео
«Надо сбросить три килограмма»: Загитова рассказала о возможности исполнения четверных прыжков