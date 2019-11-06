Студент из Ижевска обвиняется в жестоком избиении отчима

СЕГОДНЯ 16:44 2019-11-06T16:44:36+03:00

О травмах мужчины в полицию сообщили врачи

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В Ижевске задержан 18-летний студент одного из колледжей, который обвиняется в жестоком избиении отчима. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по городу.

Вечером в одну из больниц был доставлен 59-летний мужчина, с многочисленными травмами живота, груди и переломом ребра. О пациенте врачи сообщили в полицию.

Сотрудники уголовного розыска установили и задержали подозреваемого в нанесении побоев. Им оказался 18-летний сын сожительницы потерпевшей. На данный момент возбуждено уголовное дело по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

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ИСТОЧНИК KP.RU