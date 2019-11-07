Срок сдачи нового корпуса ижевской школы №20 перенесли
Срок сдачи нового корпуса школы №20 в Ижевске по ул.Леваневского перенесли на весну 2020 года. Окончательный срок зависит от процесса лицензирования. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.
- Новый корпус школы №20 на улице Леваневского рассчитан на 825 мест. Стоимость строительно-монтажных работ - 350 миллионов рублей. На данный момент в здание школы уже заведено отопление и выполняются работы по внутренней отделке, - рассказали в пресс-службе.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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