8 передвижных медкомплексов появится в Удмуртии

СЕГОДНЯ 05:20 2019-11-07T05:20:36+03:00

На это потратят почти 170 млн рублей

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8 передвижных мобильных медицинских комплексов появится в Удмуртии до конца ноября 2019 года. В них смогут оказывать первичную медико-санитарную помощь жителям населенных пунктов, отдаленных от крупных больниц. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

Три комплекса помимо стандартного оборудования будут оснащены диагностическими флюорографическими аппаратами, пять – маммографическими.

- На эти цели будет потрачено 67,05 млн рублей из федерального бюджета и порядка 102,5 млн из республиканского, - говорится в сообщении.

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За пять дней ноября у жителей Удмуртии было похищено 4,5 млн рублей

ИСТОЧНИК KP.RU