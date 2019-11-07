8 передвижных медкомплексов появится в Удмуртии
8 передвижных мобильных медицинских комплексов появится в Удмуртии до конца ноября 2019 года. В них смогут оказывать первичную медико-санитарную помощь жителям населенных пунктов, отдаленных от крупных больниц. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики.
Три комплекса помимо стандартного оборудования будут оснащены диагностическими флюорографическими аппаратами, пять – маммографическими.
- На эти цели будет потрачено 67,05 млн рублей из федерального бюджета и порядка 102,5 млн из республиканского, - говорится в сообщении.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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