Спортсмен из Ижевска завоевал серебро на Чемпионате Европы по паратхэквондо

СЕГОДНЯ 07:18 2019-11-07T07:18:29+03:00

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Спортсмен из Ижевска Ринат Якупов завоевал серебро на Чемпионате Европы по паратхэквондо. Состязания прошли в итальянском городе Бари, где были разыграны медали среди атлетов с поражением опорно-двигательного аппарата в классе Керуги и интеллектуальными нарушениями – Пхумсе. Об этом сообщает министерство спорта Удмуртии.

Ринат выступал в весовой категории до 61 кг и уступил в финале россиянину Владиславу Кричфалушему – шестикратному чемпиону мира по паратхэквондо.

В соревнованиях помимо представителей Старого Света, участвовали спортсмены из США, Японии, Кореи и многих других стран.

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ИСТОЧНИК KP.RU