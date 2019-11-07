Спортсмен из Ижевска завоевал серебро на Чемпионате Европы по паратхэквондо
Спортсмен из Ижевска Ринат Якупов завоевал серебро на Чемпионате Европы по паратхэквондо. Состязания прошли в итальянском городе Бари, где были разыграны медали среди атлетов с поражением опорно-двигательного аппарата в классе Керуги и интеллектуальными нарушениями – Пхумсе. Об этом сообщает министерство спорта Удмуртии.
Ринат выступал в весовой категории до 61 кг и уступил в финале россиянину Владиславу Кричфалушему – шестикратному чемпиону мира по паратхэквондо.
В соревнованиях помимо представителей Старого Света, участвовали спортсмены из США, Японии, Кореи и многих других стран.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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