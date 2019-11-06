СЕГОДНЯ 12:40 2019-11-06T12:57:55+03:00

Оно будет проходить с 27 декабря по 7 января

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Чемпионка мира Алина Загитова рассказала об участии в шоу Татьяны Навки «Спящая красавица. Легенда двух королевств».

- На чемпионат России я поеду, но сразу после него отправлюсь в шоу Татьяны Навки, начну участвовать в нем до Нового года. Я очень рада, что Татьяна меня пригласила, это будет шикарное шоу и первый мой опыт. Раньше я в России на таком масштабном уровне не выступала. Всем советую прийти и посмотреть. Будет интересно, - поделилась Алина Загитова после окончания этапа Гран-при во Франции с журналистами ТАСС.

Чемпионат России по фигурному катанию пройдет с 24 по 29 декабря 2019 года, а шоу Татьяны Навки - с 27 декабря по 7 января.

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Алина Загитова готовится к шоу Татьяны Навки .https://instagram.com/dubrovinstudio?igshid=1jgpe5ytxer77

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ИСТОЧНИК KP.RU