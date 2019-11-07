К 100-летию государственности Удмуртии создали фирменный шрифт

СЕГОДНЯ 08:45 2019-11-07T09:02:05+03:00

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В Удмуртии создали фирменный шрифт к 100-летию государственности республики. Об этом сообщает «Центр развития дизайна и городской среды».

- Дизайнеры в рамках подготовки этого проекта прослушали курс лекций по истории и самобытности республики, а также изучили визуальный опыт прошлого, изучили культуру оформления городских пространств в наши дни и все это попытались соединить в простую систему понятных символов. Через получившийся фирменный стиль его создатели продемонстрировали осознание индивидуальности Удмуртии, - говорится в сообщении.

По словам руководителя «Центра дизайна» Андрея Зубрилова, фирменный стиль позволяет выделить то или иное мероприятие из общего потока, создать его запоминающийся образ, наполнить дополнительными смыслами. Человеку будет гораздо проще запомнить и выделить событие, если он увидит понятный и приятный образ, выраженный в фирменном стиле этого события.

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ИСТОЧНИК KP.RU