Удмуртия вошла в топ-10 регионов России для санаторно-курортного отдыха поздней осенью

СЕГОДНЯ 15:28 2019-11-07T15:28:20+03:00

На санаторное проживание в республике тратят в среднем 2240 рублей в день

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В топ-10 регионов России для санаторно-культурного отдыха поздней осенью вошла Удмуртия. Рейтинг предоставлен туристическим порталом ТурСтат.

Также в рейтинге оказались Московская область, Тюменская область, Башкирия, Татарстан, Самарская область, Алтайский край, Нижегородская область, Ленинградская область и Свердловская область.

По данным исследования в санаториях страны поздней осенью отдыхают от 7 до 12 дней и тратят от 1,9 до 3,1 тысяч рублей в сутки. В санаториях Удмуртии санаторное проживание, питание и лечение в среднем стоит 2240 рублей в сутки.

Дешевле всего за проживание, питание и лечение отдыхающие заплатят в Республике Марий Эл (1850 рублей в день), Чувашии (2080 рублей) и Татарстане (2120 рублей).

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ИСТОЧНИК KP.RU