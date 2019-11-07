Резкое похолодание ожидает жителей Удмуртии в ближайшие дни
Жителей Удмуртии в ближайшие дни ожидает резкое похолодание и снег. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по республике со ссылкой на Удмуртский гидрометцентр.
Так, ночью 7 ноября температура опустится до -2 градусов, утром 8 ноября ожидается усиление северо-западного ветра с порывами до 15-18 м/с. На дорогах гололедица.
По данным сервиса Яндекс погода, 8 ноября, в пятницу, днем температура составит −3…−2 градуса, ночью −4…−3 градуса, небольшой снег.
9 ноября, в субботу, температура днем −4…−3 градуса, ночью −5…−4 градусов, облачно с прояснениями.
10 ноября, в воскресенье, температура днем −1…0 градусов, ночью −1 градус, небольшой снег.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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