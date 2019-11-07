Резкое похолодание ожидает жителей Удмуртии в ближайшие дни

СЕГОДНЯ 15:09 2019-11-07T16:28:32+03:00

Изменить размер текста: A A

Жителей Удмуртии в ближайшие дни ожидает резкое похолодание и снег. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по республике со ссылкой на Удмуртский гидрометцентр.

Так, ночью 7 ноября температура опустится до -2 градусов, утром 8 ноября ожидается усиление северо-западного ветра с порывами до 15-18 м/с. На дорогах гололедица.

По данным сервиса Яндекс погода, 8 ноября, в пятницу, днем температура составит −3…−2 градуса, ночью −4…−3 градуса, небольшой снег.

9 ноября, в субботу, температура днем −4…−3 градуса, ночью −5…−4 градусов, облачно с прояснениями.

10 ноября, в воскресенье, температура днем −1…0 градусов, ночью −1 градус, небольшой снег.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Во время празднования дня рождения что-то явно пошло не так, поэтому сейчас двоих участников обвиняют в изнасиловании.

- «Калашников» предоставит беспилотники для поиска людей. Узнали, как они будут работать.

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU