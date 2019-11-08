2019-11-08T10:55:51+03:00
Общество

Граждане могут быть спокойны: слово «да» не открывает доступ к финансовым услугам по биометрии

«Ростелеком» объясняет, как работает программа
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Фото: PixabayФото: Pixabay
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В связи с участившимися случаями телефонного мошенничества «Ростелеком» разъясняет, как работает Единая биометрическая система. Снять деньги со счета или воспользоваться любой другой финансовой услугой по одному утвердительному слову невозможно.

Для идентификации гражданина и получения банковских услуг с использованием Единой биометрической системы недостаточно произнести какое-либо отдельное слово, например, «да» или «я подтверждаю». Идентификация в Единой биометрической системе основана на комбинации голоса и лица клиента. При получении банковской услуги пользователь подтверждает личность по биометрии — глядя в камеру произносит случайно сгенерированную последовательность цифр. Эту последовательность невозможно записать заранее, она различается при каждом запросе.

Для идентификации клиента Единая биометрическая система должна не только услышать, как человек произносит определенный набор цифр, но и увидеть, как он это делает. «Ростелеком» использует специальный алгоритм выявления подделки, который позволяет определить, что перед камерой находится живой человек, а не фотография или запись голоса, проверяет его на соответствие микромимики лица и естественность поведения. Это гарантирует клиентам высокий уровень информационной безопасности при получении банковских услуг.

Узнать обо всех операциях, которые проводятся с помощью вашей биометрии, можно в личном кабинете пользователя портала bio.rt.ru.

Зарегистрироваться в Единой биометрической системе сегодня можно в 11 тысячах отделений 180 банков, которые расположены более чем в тысяче населенных пунктов России. Всего в системе зарегистрировано около 65 тыс.человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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