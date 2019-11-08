2019-11-08T13:08:59+03:00
Происшествия

Жителя Удмуртии обвиняют в изнасиловании 12-летней девочки

Мужчина предложил группе подростков выпить с ним
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: pixabay.com/Фото: pixabay.com/
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В Удмуртии завершено расследование уголовного дела в отношении 43-летнего жителя Сарапула, которого обвиняют в изнасиловании 12-летней девочки.

- 15 июля 2019 года мужчина познакомился на улице с группой подростков и предложил им выпить. Обвиняемый купил алкоголь и привел детей в жилой дом, где делал ремонт. Одна из девочек из-за большого количества выпитого перестала понимать происходящее. Под предлогом приведения ее в чувство мужчина перенес девочку в баню, где изнасиловал, - сообщает пресс-служба СУ СК России по Удмуртии.

В рамках расследования уголовного дела установлены причины бесконтрольного нахождения детей на улице. Потерпевшая помещена в детский социально-реабилитационный центр, где ей оказана необходимая помощь.

Обвиняемого заключили под стражу. С учетом собранной доказательной базы уголовное дело направлено в суд с обвинительным заключением. Теперь мужчине грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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