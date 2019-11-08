Два ребенка сироты и 41 сотрудник: Детский дом в Сарапуле будут перепрофилировать

СЕГОДНЯ 10:40 2019-11-08T11:51:08+03:00

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Детский дом в Сарапуле будут перепрофилировать в сад для ребят с ОВЗ. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

- Сейчас в сарапульском детском доме находится 2 ребенка-сироты, и работает 41 сотрудник. Сироты будут переведены в республиканский дом, остальные дети уже возвращены в семьи, каждая семья на особом контроле у комиссии по делам несовершеннолетних, управления по делам семьи, материнства и детства, - говорится в сообщении.

Реорганизации детского дома даст возможность создать учреждение для детей с ОВЗ на 60 мест, что позволит им развиваться наравне со сверстниками.

- Остались два ребенка-сироты. После проведения комиссии (ПМПК) будет решен вопрос об их размещении. Считаю обоснованным решение о перепрофилировании детского дома в детский сад для детей с ОВЗ. Потребность в городе в дошкольном образовании таких детей высокая, - сказала министр образования Удмуртии Светлана Болотникова.

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ИСТОЧНИК KP.RU