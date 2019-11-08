2019-11-08T16:08:18+03:00
Общество

Праздничные мероприятия, посвященные 100-летию со дня рождения Михаила Калашникова, пройдут в Ижевске

Легендарный конструктор родился 10 ноября
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Андрей КаспришинФото: Андрей Каспришин
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В Ижевске 10 ноября, в воскресенье, пройдут праздничные мероприятия, посвященные 100-летию со дня рождения легендарного конструктора Михаила Калашникова. Об этом сообщает пресс-служба города.

В 08:45 в Михаило-Архангельском кафедральном соборе пройдет торжественное богослужение. В 11:00 в Сквере у Вечного огня у Монумента боевой и трудовой славы состоится церемония возложения цветов к бюсту Калашникова.

Также в этот же день в музейно-выставочном комплексе стрелкового оружия Калашникова откроется экспозиция «Калашников. Траектория судьбы».

В 14:00 в Государственном театре оперы и балета имени Чайковского начнется торжественное мероприятие.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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