2019-11-10T09:04:30+03:00
Общество

От АК-47 до АК-200: Как менялся легендарный автомат Калашникова

В день рождения великого конструктора вспомним эволюцию всемирно известного оружия
Мария Хафизова
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Фото: Андрей КаспришинФото: Андрей Каспришин
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10 ноября весь мир отмечает день рождения Михаила Тимофеевича Калашникова – советского и российского конструктора стрелкового оружия, создателя легендарного АК-47. Мы решили вспомнить, как менялось всемирно известное оружие с 1949 по 2019 годы.

АК – 47

Год разработки: 1949

Вес: 4,3 кг

Длина: 88 см без штык-ножа, 102 см со штык-ножом

Длина ствола: 41,5 см

Темп стрельбы: 600 выстрелов

Прицельная дальность: 800 м

Некоторые отличительны особенности:

Появилась возможность ведения одиночного и автоматического огня, резьба для крепления втулок холостой стрельбы.

АКМ

Год разработки: 1959

Вес: 3,1 кг

Длина: 88 см без штык-ножа, 102 см со штык-ножом

Длина ствола: 41,5 см

Темп стрельбы: 600 выстрелов

Прицельная дальность: 1 км

Есть 5 модификаций

Некоторые отличительные особенности:

Меньший вес, благодаря новой штампованной ствольной коробке появился приподнятый вверх приклад, добавлен замедлитель срабатывания курка.

АК-74

Год разработки: 1974

Вес: 3,3 кг

Длина: 94 см без штык-ножа, 109 см со штык-ножом

Длина ствола: 41,5 см

Темп стрельбы: 650 выстрелов

Прицельная дальность: 1 км

Есть 4 модификации

Некоторые отличительные особенности:

Оснащен дульным тормозом-компенсатором, уменьшающим отдачу, пистолетная рукоятка изготовлена из бакелита (сильновулканизированный каучук)

АК-101, «сотая серия»

Год разработки: 1994

Вес: 3,4 кг

Длина 94,3 см

Длина ствола: 41,5 см

Темп стрельбы: 600 выстрелов

Прицельная дальность: 1 км

Есть 11 модификаций

Некоторые отличительные особенности:

Появился кронштейн для крепления ночных прицелов, складной пластиковый приклад. Приклад, пистолетная рукоятка и цевьё изготовлены из стеклонаполненного полиамида.

АК-12 и АК-15

Год разработки: 2016

Вес: 3,5 кг

Длина: 94 см, 69 см со сложенным прикладом

Длина ствола: 41,5 см

Темп стрельбы: 700 выстрелов

Прицельная дальность: 1 км

Некоторые отличительные особенности:

Появился складной телескопический приклад, диоптрический прицел с механизмом внесения боковых поправок. Более быстрое присоединение глушителя.

АК-200

Год разработки: 2019

Вес: 3,8 кг

Длина: 94 см

Длина ствола: 41,5 см

Темп стрельбы: 600 выстрелов

Прицельная дальность: 800 м

Есть 6 модификаций

Некоторые отличительные особенности:

Эргономичный предохранитель, появился новый пламегаситель, который уменьшает вспышку выстрела.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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