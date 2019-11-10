От АК-47 до АК-200: Как менялся легендарный автомат Калашникова
10 ноября весь мир отмечает день рождения Михаила Тимофеевича Калашникова – советского и российского конструктора стрелкового оружия, создателя легендарного АК-47. Мы решили вспомнить, как менялось всемирно известное оружие с 1949 по 2019 годы.
АК – 47
Год разработки: 1949
Вес: 4,3 кг
Длина: 88 см без штык-ножа, 102 см со штык-ножом
Длина ствола: 41,5 см
Темп стрельбы: 600 выстрелов
Прицельная дальность: 800 м
Некоторые отличительны особенности:
Появилась возможность ведения одиночного и автоматического огня, резьба для крепления втулок холостой стрельбы.
АКМ
Год разработки: 1959
Вес: 3,1 кг
Длина: 88 см без штык-ножа, 102 см со штык-ножом
Длина ствола: 41,5 см
Темп стрельбы: 600 выстрелов
Прицельная дальность: 1 км
Есть 5 модификаций
Некоторые отличительные особенности:
Меньший вес, благодаря новой штампованной ствольной коробке появился приподнятый вверх приклад, добавлен замедлитель срабатывания курка.
АК-74
Год разработки: 1974
Вес: 3,3 кг
Длина: 94 см без штык-ножа, 109 см со штык-ножом
Длина ствола: 41,5 см
Темп стрельбы: 650 выстрелов
Прицельная дальность: 1 км
Есть 4 модификации
Некоторые отличительные особенности:
Оснащен дульным тормозом-компенсатором, уменьшающим отдачу, пистолетная рукоятка изготовлена из бакелита (сильновулканизированный каучук)
АК-101, «сотая серия»
Год разработки: 1994
Вес: 3,4 кг
Длина 94,3 см
Длина ствола: 41,5 см
Темп стрельбы: 600 выстрелов
Прицельная дальность: 1 км
Есть 11 модификаций
Некоторые отличительные особенности:
Появился кронштейн для крепления ночных прицелов, складной пластиковый приклад. Приклад, пистолетная рукоятка и цевьё изготовлены из стеклонаполненного полиамида.
АК-12 и АК-15
Год разработки: 2016
Вес: 3,5 кг
Длина: 94 см, 69 см со сложенным прикладом
Длина ствола: 41,5 см
Темп стрельбы: 700 выстрелов
Прицельная дальность: 1 км
Некоторые отличительные особенности:
Появился складной телескопический приклад, диоптрический прицел с механизмом внесения боковых поправок. Более быстрое присоединение глушителя.
АК-200
Год разработки: 2019
Вес: 3,8 кг
Длина: 94 см
Длина ствола: 41,5 см
Темп стрельбы: 600 выстрелов
Прицельная дальность: 800 м
Есть 6 модификаций
Некоторые отличительные особенности:
Эргономичный предохранитель, появился новый пламегаситель, который уменьшает вспышку выстрела.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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