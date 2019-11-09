В Санкт-Петербурге установят памятник ижевскому конструктору Михаилу Калашникову
В Санкт-Петербурге на территории Военно-исторического музея артиллерии, инженерных войск и войск связи Минобороны России будет установлен памятник Михаилу Калашникову. Об этом сообщает пресс-служба Западного военного округа.
Бронзовая фигура создателя легендарного оружия украсит площадку перед главным входом в старейший военный музей России в конце ноября. Памятник изображает Михаила Калашникова сидящим на скамье в фронтовой гимнастерке и держащего в руках разработанный им автомат. Автор скульптуры – Владимир Курочкин, член Московского союза художников, выпускник Московского государственного художественного института им. В.И. Сурикова, награжден золотой медалью Российской академии художеств.
Отметим, что в Военно-историческом музее хранится крупнейшая в России и в мире коллекция оружия Калашникова как боевого, так и опытно-экспериментального, в том числе – самые первые конкурсные образцы, на которых он оттачивал свой конструкторский талант.
Напомним, что 10 ноября исполняется 100 лет со дня рождения Михаила Калашникова.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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