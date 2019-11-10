Ижевчанка из Шоу «Танцы на ТНТ»: Вся семья собралась посмотреть эфир
9 октября вышел очередной эфир шоу «Танцев на ТНТ» в котором принимала участие уроженка Ижевска Диляра Шакирьянова. Девушка представила танец совместно с партнером Валентином Лещенко. По итогам выступления ее взяла к себе в команду хореограф Татьяна Денисова:
- Диляра, ты очень талантлива и красива. У тебя обязательно все будет хорошо… В команде Татьяны Денисовой!, - сказала хореограф после выступления девушки.
- Чтоб вы понимали – вся семья в Ижевске собралась посмотреть эфир. Это сумасшествие! Я вас очень сильно люблю!!! Спасибо!!!, - поделилась в соцсетях Диляра Шакирьянова.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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