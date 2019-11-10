2019-11-10T15:11:01+03:00
Общество

Двое пропавших подростков из Удмуртии найдены

Мальчики пытались покинуть поселок на поезде
Людмила Куликова
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Фото: АрхивФото: Архив
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По сообщениям пресс-службы Следственного управления СК России по Удмуртии, 9 ноября два 13-летних жителя Балезино не вернулись домой из школы.

Когда следствие развернуло масштабные поиски ребят, они были обнаружены примерно в 5 часов утра в подъезде одного из жилых домов в Балезино. Как оказалось, школьники пытались сбежать из дома, где их, по их словам, воспитывали и ругали за плохое поведение. Мальчики планировали покинуть родной поселок зацепившись за поезд. После неудачной попытки они стали прятаться в подъезде жилого дома, где и были обнаружены.

С подростками все в порядке, никаких преступлений в отношении них не совершалось.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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