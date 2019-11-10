2019-11-10T15:24:46+03:00
Общество

Глава Верховного суда Удмуртии покидает свой пост

Юрий Суханов проработал в этой должности более 20 лет
Людмила Куликова
Поделиться:
Фото: Архив редакцииФото: Архив редакции
Изменить размер текста:

Глава Верховного суда Удмуртии подал заявление об отставке. Как сообщается на сайте Высшей квалификационной коллегии судей России, заявление будет рассмотрено на заседании судей 21 ноября.

Согласно Закону Российской Федерации «О статусе судей в Российской Федерации», судья имеет право подать письменное заявление об отставке, которое будет рассмотрено на заседании Высшей квалификационной категории судей.

Юрий Суханов родился 2 января 1958 в деревне Елачиха Сарапульского района.

Окончил УдГУ. В 1984 заступил в должность народного судьи Первомайского районного народного суда г. Ижевска.

В 1988 г. был избран судьёй, а в 1992 г. – заместителем Председателя Верховного суда Удмуртской Республики.

В 1996 году по указу президента России Юрий Суханов стал Председателем Верховного суда Удмуртской Республики. Получил назначение на новый срок полномочий указом президента в 2007 году.

Избирался членом Совета судей Российской Федерации 1 и 2 созывов (1992-1996 г.г.), дважды награждён Почётной Грамотой Совета судей Российской Федерации.

В 2003 году получил звание «Заслуженный юрист Удмуртской республики».

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Пропавшие в Удмуртии подростки найдены: что вынудило мальчиков сбежать из дома?

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Елизавета Туктамышева из Удмуртиим выступила на Гран-При в Китае
Двое пропавших подростков из Удмуртии найдены
В Ижевске празднуют столетие со дня рождения Михаила Калашникова
Ижевчанка из Шоу «Танцы на ТНТ»: Вся семья собралась посмотреть эфир
От АК-47 до АК-200: Как менялся легендарный автомат Калашникова
В Санкт-Петербурге установят памятник ижевскому конструктору Михаилу Калашникову
Елизавета Туктамышева из Удмуртии стала третьей на этапе Гран-При
Ижевская фигуристка Алина Загитова номинирована на премию журнала Glamour
Предприниматель из Ижевска перевел почти полмиллиона рублей лже-банкиру
В микрорайоне «Городок Металлургов» в Ижевске появился храм
Два пожара произошло этой ночью в Ижевске
Администрация Ижевска: подрядчик засыплет щебнем дорогу у школы № 20
Новые площадки для сдачи норм ГТО откроют в Ижевске
Финалист Всероссийского конкурса «Народный участковый»-2019 из Удмуртии рассказал об участии в конкурсе
После проверки прокурора в Ижевске нашли разбитую бесхозяйную дорогу
Из-за работ в Ижевске могут перестать показывать несколько каналов
На трассах Удмуртии установят наружное освещение
Праздничные мероприятия, посвященные 100-летию со дня рождения Михаила Калашникова, пройдут в Ижевске