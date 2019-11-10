Глава Верховного суда Удмуртии покидает свой пост

СЕГОДНЯ 15:24 2019-11-10T15:24:46+03:00

Юрий Суханов проработал в этой должности более 20 лет

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Глава Верховного суда Удмуртии подал заявление об отставке. Как сообщается на сайте Высшей квалификационной коллегии судей России, заявление будет рассмотрено на заседании судей 21 ноября.

Согласно Закону Российской Федерации «О статусе судей в Российской Федерации», судья имеет право подать письменное заявление об отставке, которое будет рассмотрено на заседании Высшей квалификационной категории судей.

Юрий Суханов родился 2 января 1958 в деревне Елачиха Сарапульского района.

Окончил УдГУ. В 1984 заступил в должность народного судьи Первомайского районного народного суда г. Ижевска.

В 1988 г. был избран судьёй, а в 1992 г. – заместителем Председателя Верховного суда Удмуртской Республики.

В 1996 году по указу президента России Юрий Суханов стал Председателем Верховного суда Удмуртской Республики. Получил назначение на новый срок полномочий указом президента в 2007 году.

Избирался членом Совета судей Российской Федерации 1 и 2 созывов (1992-1996 г.г.), дважды награждён Почётной Грамотой Совета судей Российской Федерации.

В 2003 году получил звание «Заслуженный юрист Удмуртской республики».

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ИСТОЧНИК KP.RU