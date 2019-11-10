2019-11-10T18:43:54+03:00
Общество

Осадки и переменная облачность: какая погода ожидается в Ижевске?

Традиционный прогноз погоды на ближайшую неделю
Людмила Куликова
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По сообщениям регионального гидрометцентра, неделя ожидается пасмурная, возможны небольшие осадки.

В понедельник, 11 ноября ожидается +2 градуса тепла. Облачно, без осадков. Ветер южный, 4м/с. Атмосферное давление - 755 мм.рт.ст.

Во вторник, 12 ноября в столице Удмуртии будет +2 градуса тепла. Облачно, небольшие осадки. Ветер южный, 3 м/с. Атмосферное давление составит 748 мм.рт.ст

В среду, 13 ноября в городе будет +2 градуса тепла. Облачно, возможны небольшие осадки. Ветер западный, 5 м/с. Атмосферное давление - 753 мм.рт.ст.

В четверг, 14 ноября столбик термометра опустится до +1 градуса тепла, ветер южный, 2 м/с. Атмосферное давление составит 759 мм.рт.ст. Облачно, без осадков.

В пятницу, 15 ноября ожидается +3 градуса тепла. Ветер юго-западный, 4 м/с. Атмосферное давление составит 758 мм.рт.ст. Переменная облачность ,без осадков.

В субботу, 16 ноября столбик термометра будет показывать+2 градуса тепла. Ветер юго-западный, 4 м/с. Атмосферное давление составит 756 мм.рт.ст. Облачно, без осадков.

В воскресение, 17 ноября, по данным сервиса "Яндекс погода", в Ижевске ожидается +1 градус тепла. Пасмурно, возможен небольшой снег. Ветер юго-западный, 3 м/с. Атмосферное давление составит 759 мм.рт.ст

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ИСТОЧНИК KP.RU

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