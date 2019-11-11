При покупке машины в интернете ижевчанка лишилась 110 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 10:27 2019-11-11T10:27:07+03:00

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В Ижевске местная жительница лишилась 110 тысяч рублей при покупке машины через интернет. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по городу.

- Установлено, что 41-летняя ижевчанка нашла объявление о продаже машины стоимостью ниже рыночной цены. Она позвонила по указанному номеру, чтобы договориться о просмотре автомобиля. Лже-продавец сообщил, что готов снять объявление, если женщина внесет предоплату 10 тысяч рублей. Позже потерпевшая перевела сумму незнакомцу, после этого он сказал, что она его не расслышала, и надо было перевести 110 тысяч рублей, что женщина в последующем и сделала, - сообщает ведомство.

После этого продавец не отвечал на звонки, ижевчанка обратилась в полицию. На данный момент возбуждено уголовное дело, сотрудниками полиции принимаются меры, направленные на раскрытие преступления.

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ИСТОЧНИК KP.RU