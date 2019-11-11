2019-11-11T10:27:07+03:00
Происшествия

При покупке машины в интернете ижевчанка лишилась 110 тысяч рублей

Возбуждено уголовное дело по статье мошенничество
Дарья ПОРСЕВА
Поделиться:
Фото: Ульяна КолмогороваФото: Ульяна Колмогорова
Изменить размер текста:

В Ижевске местная жительница лишилась 110 тысяч рублей при покупке машины через интернет. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по городу.

- Установлено, что 41-летняя ижевчанка нашла объявление о продаже машины стоимостью ниже рыночной цены. Она позвонила по указанному номеру, чтобы договориться о просмотре автомобиля. Лже-продавец сообщил, что готов снять объявление, если женщина внесет предоплату 10 тысяч рублей. Позже потерпевшая перевела сумму незнакомцу, после этого он сказал, что она его не расслышала, и надо было перевести 110 тысяч рублей, что женщина в последующем и сделала, - сообщает ведомство.

После этого продавец не отвечал на звонки, ижевчанка обратилась в полицию. На данный момент возбуждено уголовное дело, сотрудниками полиции принимаются меры, направленные на раскрытие преступления.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Праздничные мероприятия, посвященные 100-летию со дня рождения Михаила Калашникова, состоялись в Ижевске.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Криминал в Ижевске и Удмуртии»

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
100-летие со дня рождения конструктора Михаила Калашникова отметили в Ижевске
Тол Бабай из Удмуртии вошел в топ-5 Дедов Морозов страны
Водителей Ижевска предупреждают о сильном гололеде на дорогах
Водителя с признаками наркотического опьянения поймали в Ижевске
Соревнования по конкуру пройдут в Ижевске
Серийного похитителя велосипедов посадили в Удмуртии
Музей Калашникова открыли в Ижевске после продолжительного ремонта
Осадки и переменная облачность: какая погода ожидается в Ижевске?
Юная ижевчанка поборется за титул «Самой красивой девочки России»
Глава Верховного суда Удмуртии покидает свой пост
Елизавета Туктамышева из Удмуртиим выступила на Гран-При в Китае
Двое пропавших подростков из Удмуртии найдены
В Ижевске празднуют столетие со дня рождения Михаила Калашникова
Ижевчанка из Шоу «Танцы на ТНТ»: Вся семья собралась посмотреть эфир
От АК-47 до АК-200: Как менялся легендарный автомат Калашникова
В Санкт-Петербурге установят памятник ижевскому конструктору Михаилу Калашникову
Елизавета Туктамышева из Удмуртии стала третьей на этапе Гран-При
Ижевская фигуристка Алина Загитова номинирована на премию журнала Glamour
Предприниматель из Ижевска перевел почти полмиллиона рублей лже-банкиру
В микрорайоне «Городок Металлургов» в Ижевске появился храм
Два пожара произошло этой ночью в Ижевске
Администрация Ижевска: подрядчик засыплет щебнем дорогу у школы № 20
Новые площадки для сдачи норм ГТО откроют в Ижевске
Финалист Всероссийского конкурса «Народный участковый»-2019 из Удмуртии рассказал об участии в конкурсе
После проверки прокурора в Ижевске нашли разбитую бесхозяйную дорогу
Из-за работ в Ижевске могут перестать показывать несколько каналов
На трассах Удмуртии установят наружное освещение
Праздничные мероприятия, посвященные 100-летию со дня рождения Михаила Калашникова, пройдут в Ижевске