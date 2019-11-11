За 10 месяцев 2019 года в Удмуртии выросло количество зарегистрированных преступлений

СЕГОДНЯ 15:50 2019-11-11T15:50:29+03:00

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В Удмуртии за 10 месяцев 2019 года на 5% увеличилось количество зарегистрированных преступлений. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

- Но в некоторых районах отмечается сокращение зарегистрированных преступлений. Так, в Ленинском районе Ижевске цифра сократилась на 6,8%, в Индустриальном – на 4,8%. В Красногорском районе Удмуртии – на 18,2%, в Камбарском на 15,4%, в Дебесском на 10,6%, в Киясовском на 6%, в Якшур-Бодьинском на 12,1%, - сообщает ведомство.

По республике увеличилось число совершенных краж на 10,1%, мошенничеств на 27,5%, умышленных причинений тяжкого вреда здоровью на 8,8%, в том числе со смертельным исходом, изнасилований на 11,8%. Число тяжких и особо тяжких преступлений увеличилось на 16,7%, в том числе особо тяжких на 2,7%.

При этом сократилось количество совершенных убийств на 8,1%, грабежей на 16,8%, хулиганств на 21,3%, ДТП со смертельным исходом на 28,3%.

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ИСТОЧНИК KP.RU