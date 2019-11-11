2019-11-11T14:34:36+03:00
Происшествия

Водитель в Удмуртии насмерть сбил пешехода

ДТП произошло 9 ноября
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УдмуртииФото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии
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В Сарапуле (Удмуртия) водитель насмерть сбил пешехода. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по республике.

- 26-летний водитель машины «Тойота Королла» сбил 82-летнего пешехода, который переходил дорогу по нерегулируемому переходу, - сообщает ведомство.

Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

В результате ДТП пенсионер получил смертельную травму.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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