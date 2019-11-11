Водитель в Удмуртии насмерть сбил пешехода
В Сарапуле (Удмуртия) водитель насмерть сбил пешехода. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по республике.
- 26-летний водитель машины «Тойота Королла» сбил 82-летнего пешехода, который переходил дорогу по нерегулируемому переходу, - сообщает ведомство.
Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии
В результате ДТП пенсионер получил смертельную травму.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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