Активисты ОНФ проверили в Ижевске дорогу до школ №56 и №9

СЕГОДНЯ 06:16 2019-11-12T06:16:41+03:00

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В Ижевске активисты ОНФ проверили опасные участки на пути детей до школ №56 и №9. Об этой сообщается на странице движения.

- Были выявлены даже в центре города по пути в школу №56. Проживающие на улицах Шишкина, Репина, Авангардная, идут вдоль зарослей деревьев Березовой рощи по тротуару, требующему ремонта и установки по всей длине ограждения, а также дополнительного освещения. Активисты ОНФ зафиксировали рядом с тротуаром опасные навалы из бетонных плит, заброшенные и частично открытые канализационные ямы, и люки, колючую проволоку, так как пешеходная дорожка проходит рядом с исправительной колонией, - говорится в сообщении.

Фото: Общероссийский народный фронт (ОНФ) в Удмуртии

Также опасным оказался путь до школы №9 в районе Металлург. Дети идут через лесопарк, где много валежника. Еще опасность представляют неогороженные высоковольтные столбы и незаконсервированное заброшенное здание бывшего Дома природы.

Общественники передали информацию об опасных участках властям города и продолжат контроль за исправлением ситуации.

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ИСТОЧНИК KP.RU