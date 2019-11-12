2019-11-12T06:16:41+03:00
Общество

Активисты ОНФ проверили в Ижевске дорогу до школ №56 и №9

Проверка была проведена по сигналам родителей
Дарья ПОРСЕВА
Поделиться:
Фото: Общероссийский народный фронт (ОНФ) в УдмуртииФото: Общероссийский народный фронт (ОНФ) в Удмуртии
Изменить размер текста:

В Ижевске активисты ОНФ проверили опасные участки на пути детей до школ №56 и №9. Об этой сообщается на странице движения.

- Были выявлены даже в центре города по пути в школу №56. Проживающие на улицах Шишкина, Репина, Авангардная, идут вдоль зарослей деревьев Березовой рощи по тротуару, требующему ремонта и установки по всей длине ограждения, а также дополнительного освещения. Активисты ОНФ зафиксировали рядом с тротуаром опасные навалы из бетонных плит, заброшенные и частично открытые канализационные ямы, и люки, колючую проволоку, так как пешеходная дорожка проходит рядом с исправительной колонией, - говорится в сообщении.

Фото: Общероссийский народный фронт (ОНФ) в Удмуртии

Фото: Общероссийский народный фронт (ОНФ) в Удмуртии

Также опасным оказался путь до школы №9 в районе Металлург. Дети идут через лесопарк, где много валежника. Еще опасность представляют неогороженные высоковольтные столбы и незаконсервированное заброшенное здание бывшего Дома природы.

Общественники передали информацию об опасных участках властям города и продолжат контроль за исправлением ситуации.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Как власти Ижевска борются с гололедом на дорогах.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Мерседес – Бенц» отобрали у ижевчанина за долги
Житель Ижевска обвиняется в убийстве брата
Как власти Ижевска борются с гололедом на дорогах
Удмуртия вошла в тройку лидеров по числу участников «Большого этнографического диктанта»
Ранее судимый житель Удмуртии совершил разбойное нападение на зоомагазин
За 10 месяцев 2019 года в Удмуртии выросло количество зарегистрированных преступлений
Чемпионка мира Алина Загитова после завершения спортивной карьеры планирует открыть японский ресторан
Водитель в Удмуртии насмерть сбил пешехода
Ижевчане присмотрятся к квартирам в новостройках
В ближайшие сутки в Удмуртии ожидается туман
В Казани установили памятник легендарному конструктору Михаилу Калашникову
Выездная вакцинация пройдет в Ижевске
При покупке машины в интернете ижевчанка лишилась 110 тысяч рублей
100-летие со дня рождения конструктора Михаила Калашникова отметили в Ижевске
Тол Бабай из Удмуртии вошел в топ-5 Дедов Морозов страны
Водителей Ижевска предупреждают о сильном гололеде на дорогах
Водителя с признаками наркотического опьянения поймали в Ижевске
Соревнования по конкуру пройдут в Ижевске
Серийного похитителя велосипедов посадили в Удмуртии
Музей Калашникова открыли в Ижевске после продолжительного ремонта
Осадки и переменная облачность: какая погода ожидается в Ижевске?