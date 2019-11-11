Как власти Ижевска борются с гололедом на дорогах
11 ноября, в эфире радио «Комсомольская правда-Ижевск» (107,6 ФМ) (12+) вместе с журналистом обсуждаем погодные явления в ноябре.
Так, сегодня жители заметили, что на дорогах скользко. В связи с этим был задан вопрос главному инженеру МУП «Служба благоустройства и дорожного хозяйства» Фирдаусу Харисову, чем обрабатывают дороги города.
Осторожно, гололед! Как в Ижевске борются с наледью на дорогах?
А также дежурный синоптик Удмуртского Гидрометцентра рассказала, какая погода ждет ижевчан в ближайшее время.
Полную запись эфира можно послушать по ссылке.
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
- Удмуртия вошла в тройку лидеров по числу участников «Большого этнографического диктанта».
- В ближайшие сутки в Удмуртии и Ижевске ожидается туман. А также прогноз погоды на несколько дней уже на сайте.
ИСТОЧНИК KP.RU
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