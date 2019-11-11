Как власти Ижевска борются с гололедом на дорогах

СЕГОДНЯ 17:06 2019-11-11T17:06:02+03:00

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11 ноября, в эфире радио «Комсомольская правда-Ижевск» (107,6 ФМ) (12+) вместе с журналистом обсуждаем погодные явления в ноябре.

Так, сегодня жители заметили, что на дорогах скользко. В связи с этим был задан вопрос главному инженеру МУП «Служба благоустройства и дорожного хозяйства» Фирдаусу Харисову, чем обрабатывают дороги города.

Осторожно, гололед! Как в Ижевске борются с наледью на дорогах? 00:00 00:00

А также дежурный синоптик Удмуртского Гидрометцентра рассказала, какая погода ждет ижевчан в ближайшее время.

Полную запись эфира можно послушать по ссылке.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Удмуртия вошла в тройку лидеров по числу участников «Большого этнографического диктанта».

- В ближайшие сутки в Удмуртии и Ижевске ожидается туман. А также прогноз погоды на несколько дней уже на сайте.

ИСТОЧНИК KP.RU